Ausstellung : Blick nach Norden, Osten und Westen

Schönecken „Kompass Europa“: Ausstellungsreihe geht in die letzte Runde – Aktionstag am 12. September.

(red) Die Ausstellungsreihe „Kompass Europa“ im 28. Kunstparcours Schönecken geht vom 29. August bis zum 3. Oktober in die dritte und letzte Runde. Dabei werden gleich drei Himmelsrichtungen angepeilt. Einerseits wird mit der Präsentation abstrakter Malerei der Niederländerin Mimi van Bindsbergen in der Burgkapelle der Nordeuropa-Zyklus abgeschlossen. Andererseits kündigen Katia Bartos und Chantal Berte aus Belgien mit Malerei, Zeichnung und Skulptur in der Blauen Galerie den Kultursommer 2022 an, der sich unter dem Motto „Ostwind“ mit Osteuropa befassen wird. Schließlich nimmt die Ausstellung von Anna Stelloh aus Blankenheim und Ulrike Stolze aus Bitburg im Alten Amt schon den Kultursommer 2023 („Westwind“) vorweg, der die Großregion thematisieren wird, deren Vorsitz Rheinland-Pfalz 2023 übernimmt. Ein Aktionstag „Kunst und Handwerk“ wird am Sonntag, 12. September, von 11 bis 17 Uhr weitere Kunstschaffende in den Burgflecken bringen.