Waxweiler Flautando Köln gastiert in Waxweiler.

(red) Das Blockflötenquartett Flautando Köln gibt am Sonntag, 5. Dezember, um 16 Uhr ein weihnachtliches Konzert in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Waxweiler. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für Betroffene des Hochwassers in der Verbandsgemeinde Arzfeld wird gebeten. Anmeldung erbeten unter Telefon 06554/811 oder per E-Mail an gemeinde.waxweiler@t-online.de.