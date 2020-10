Essen & Trinken : Bunte Kartoffelgerichte: So schmeckt der Herbst

Die farbenreichen orientalischen Kartoffeln mit Kichererbsen, Auberginen und Joghurtsoße passen perfekt zu den bunt gefärbten Blättern des Herbstes. Foto: LV R-W/Jörn Sunderbrink/die-kartoffel.de

Leckere Rezepte mit Kartoffeln zum Aufwärmen und für die schnelle Küche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(red) Im Herbst, wenn die Tage kürzer werden und das Laub der Bäume sich verfärbt, beginnt in Deutschland die Haupterntezeit der Kartoffel. Mit der tollen Knolle lassen sich viele bunte Gerichte zubereiten, die nicht nur das Farbenspiel der Blätter nachahmen, sondern an den kühleren Tagen auch richtig aufwärmen. Die Kartoffel-Marketing GmbH verrät zwei schmackhafte Rezepte für die dritte Jahreszeit.

Orientalische Kartoffeln:

Geschmacksvielfalt im heißen Tongefäß

Vor allem ab dem Herbst freuen wir uns besonders über warme Speisen. Ein farbenfroher Magenwärmer, der gleichzeitig auch zu Hause in Urlaubsstimmung versetzt, ist ein orientalischer Kartoffeltopf. Neben den leckeren Knollen entführen uns Kichererbsen, Auberginen und Joghurtsoße geschmacklich in die Welt von Tausendundeine Nacht. Original in einer Tajine zubereitet oder in einer feuerfesten Form im Ofen, ist das bunte Herbstgericht leicht gekocht. Hierfür zunächst eine Brühe aus Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer, Sojasoße, Zitronensaft, Salz, Pfeffer und der Gewürzmischung Ras el Hanout anrühren. Danach die Brühe, Kartoffeln, Tomaten, Auberginen und gekochte Kichererbsen in die Tajine oder die ofenfeste Form geben und im Backofen schmoren lassen. Zitronenthymian, Zitronensaft, Salz und Pfeffer verfeinern das kräftig-würzige Gericht mit einer säuerlichen Note. Als Topping sorgt Joghurt mit Zitronensaft und Olivenöl für einen frischen Geschmack.

Orientalische Kartoffeln

mit Kichererbsen, Auberginen

und Joghurtsoße

Zutaten für 4 Portionen:

Für den Eintopf:

500 g vorwiegend festkochende Kartoffeln

200 g gekochte Kichererbsen

200 g Auberginen

1 Gemüsezwiebel

2 Fleischtomaten

3 Knoblauchzehen

1 TL frisch geriebener Ingwer

250 ml Gemüsebrühe

Für den Joghurt:

300 g griechischer Joghurt

3 EL Zitronensaft

3 EL Olivenöl

1-2 TL Ras el Hanout (oder Madras-Curry)

3 EL Sojasoße

2 EL frisch gepresster Zitronensaft

Salz und Pfeffer aus der Mühle

4 EL Olivenöl

etwas Zitronenthymian

Kirschtomaten nach Belieben

1-2 EL Tahini (Sesampaste)

Salz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:

Den Knoblauch fein hacken und die Zwiebel grob würfeln.

Den gehackten Knoblauch und die Zwiebelwürfel in einem Topf mit dem Ingwer in Olivenöl hell anschwitzen.

Das Ganze mit Gemüsebrühe ablöschen und aufkochen.

Die Brühe mit Sojasoße, Ras el Hanout, Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Der Fond darf ruhig gut gewürzt sein, da die Kartoffeln viel Geschmack aufnehmen.

Die Kartoffeln schälen, vierteln und in eine feuerfeste Form geben, dann mit der Brühe begießen.

Die Tomaten und Auberginen grob würfeln und mit den gekochten Kichererbsen zu den Kartoffeln geben.

Das Ganze gut vermischen und im vorgeheizten Backofen bei 160 °C (Umluft) 30 bis 45 Minuten schmoren. Nach Bedarf noch etwas Gemüsebrühe nachfüllen.

Zwischendurch Kartoffeln mit einem spitzen Messer anstechen und testen, ob sie bissfest gegart sind.

Vor dem Servieren den orientalischen Kartoffeltopf mit Zitronenthymian, Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken und nach Belieben mit halbierten Kirschtomaten garnieren.

Den Joghurt mit dem Zitronensaft und dem Olivenöl verrühren. Die Soße mit der Sesampaste sowie Salz und Pfeffer abschmecken und zu den orientalischen Kartoffeln servieren.

Blitzrezept für den Feierabend: Herbstlicher Kartoffel-Flammkuchen mit Kürbis

Wenn es in der Küche schnell gehen soll, ist ein Kartoffel-Flammkuchen mit Kürbis und Birne die richtige Wahl. Der Flammkuchen lässt sich nicht nur fix zubereiten, sondern schmeckt durch das Zusammenspiel der herbstlichen Zutaten auch besonders lecker. Kartoffeln, Kürbis und Birne einfach in dünne Scheiben schneiden, Crème fraîche auf dem fertigen Flammkuchenteig verteilen und ihn mit den klein geschnittenen Zutaten belegen. Kräuter der Provence, Parmesan und gehackte Walnüsse sorgen für einen herzhaften Geschmack. Den Flammkuchen anschließend im Ofen bei 220 Grad Ober- und Unterhitze backen – fertig. Und das Beste: Sollte etwas vom Abendessen übrigbleiben, schmeckt der Flammkuchen auch noch am nächsten Tag.

Zutaten für 1 Flammkuchen:

1 Paket fertiger Flammkuchenteig

150 g Kartoffeln

100 g Kürbis

1 Birne

100 g Crème fraîche

Kräuter der Provence

50 g Walnüsse

50 g Parmesan

Zubereitung:

Den Ofen auf 220 °C (Ober- und Unterhitze) vorheizen.

Die Kartoffeln in dünne Scheiben schneiden und im Anschluss vier Minuten weichkochen.

Den Kürbis und die Birne ebenfalls in dünne Scheiben schneiden.

Die Walnüsse hacken.

Ein Backblech mit Backpapier auslegen und die Crème fraîche mit dem Rücken eines Löffels auf dem Teig ebenmäßig verteilen.

Die Kartoffel-, Birnen- und Kürbisscheiben abwechselnd auf dem Teig verteilen und die Kräuter, den Parmesan und die gehackten Walnüsse darüber streuen.

Knusprig und einfach zuzubereiten: Kartoffel-Kürbis-Flammkuchen. Foto: KMG/die-kartoffel.de