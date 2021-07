Wandern : Buntsandstein im Naturpark

Info

Wer sich umfassend über die Wanderwege und weitere Angebote des Naturparks Südeifel informieren will, sollte einen Blick in die neue Erlebniskarte des Naturparks werfen. Die Karte bildet im idealen Maßstab von 1:25000 die Topographie der Landschaft exakt ab, veranschaulicht die Aktivitäten in der Südeifel und passt sehr gut in Jackentasche oder Rucksack. Die Erlebniskarte kostet 9 Euro, sie ist erhältlich in den Tourist-Informationen in Bitburg, Irrel, Bollendorf, Arzfeld, Langsur-Wasserbilligerbrück, dem Tourist-Infopunkt Neuerburg und dem Naturparkzentrum Teufelsschlucht.