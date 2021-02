Open-Air-Konzert : Campino und Helge Schneider kommen zu Porta hoch drei

Trier Das Musikfestival soll vom 16. bis 19. Juni in Trier unter corona-konformen Bedingungen stattfinden. Campino-Konzert bereits ausverkauft.

Popp Concerts, die Stadt Trier und die Trier Tourismus und Marketing GmbH präsentieren mit Campino, Olli Schulz, Versengold und Helge & The Snyders ein abwechslungsreiches Programm. Komplettiert wird die Woche am Sonntag, 20. Juni, mit dem traditionellen Picknickkonzert des Philharmonischen Orchesters der Stadt Trier.

Niemand Geringeres als Campino, der Frontmann der „Toten Hosen“, eröffnet am Mittwoch, 16. Juni, das Open-Air-Festival unter dem Titel „Hope Street. Wie ich einmal englischer Meister wurde“ – eine Lesung, die auch Musik und Gespräche beinhalten wird. Als Gast wird ihn Bandkollege „Kuddel“ an der Gitarre begleiten. Sänger, Podcaster, Moderator und Schauspieler Olli Schulz gastiert gemeinsam mit seiner Band am Donnerstag, 17. Juni, vor der Porta. „Versengold“ spielen am Freitag, 18. Juni, auf der Rundbogenbühne. Im Gepäck haben die norddeutschen Folkrocker die Neuauflage ihres Albums „Nordlicht“ mit anspruchsvoller und phantasievoller Lyrik. Komiker und Multiinstrumentalist Helge Schneider setzt am Samstag, 19. Juni, mit seinem neuen Pro-gramm „Let’s Lach“ den humoristischen Schlusspunkt des Festivals.