Kunst : Casa Tony M. zeigt Flux4Art

Wittlich Die Ausstellung zeitgenössischer Kunst aus Rheinland-Pfalz ist bis 20. Juni in Wittlich zu sehen.

(red) Bereits zum 1. September 2020 sollte die Ausstellung Flux4Art in Wittlich eröffnet werden. Doch Corona kam, die Vernissage mehrfach verschoben. Doch nun ist der letzte Teil der Landeskunstschau 2020 (weitere Austragungsorte sind Bendorf und Pirmansens). bis zum 20. Juni 2021 in der Casa Tony M. zu besichtigen. 26 Künstlerinnen und Künstler stellen ihre Arbeiten in Wittlich aus, Gemälde und Zeichnungen, Skulpturen aus Stahl, Holz, Kunststoff, Papier und Leinwand, Installationen mit Film, Licht und Ton, Kunst aus Gefundenem, Gebrauchten, alte Techniken und völlig neue Materialkombinationen: eine sehr abwechslungsreiche Zusammenstellung, die die Kuratorin mit den Werken der von einer Jury ausgewählten Akteure komponierte.