Konzert : Charles-Reinhardt-Quartett feat. Django Reinhardt

Django Reinhardt Foto: Konz Musik Festival/Seydel

Konz Der Abschluss des Konz Musik Festivals findet am Sonntag, 13. September, um 17 Uhr an ungewöhnlicher Stelle statt: Nachfahren des legendären Jazzgitarristen Django Reinhardt spielen auf dem Parkdeck des Kaufland-Parkhauses in Konz, das Charles-Reinhardt-Quartett.

