Motor : Da pocht das Herz des Jeep-Freundes

Trier Im Fahrbericht der „Woch“ heute der neue Pick-up der amerikanischen Kultmarke: der Gladiator Overland.

Der Pick-up ist eigentlich die ur-amerikanischste Form der automobilen Fortbewegung. Aber die Gattung, entweder als Einzel- oder Doppelkabine, ist längst auch bei uns auf viel Gegenliebe gestoßen. Sei es als vielfältig nutzbares „Arbeitstier“ oder zur Freizeitgestaltung. Neben etlichen Wettbewerbern taucht jetzt wieder ein Name auf, der in puncto US-Wurzeln „top of the line“ ist. Wir waren mit dem neuen Jeep Gladiator Pick-up unterwegs.

Bis zur B-Säule ist der Gladiator ein Vertreter der neuen Wrangler-JL-Baureihe. In Deutschland bekommt man ihn in den Ausstattungsvarianten Sport, Overland, und 80th Anniversary. Hauptkriterium eines Pick-ups ist die Länge der Ladefläche, die beim Gladiator die handelsüblichen 1,50 Meter Innenfläche beträgt. Sie ist ein separates, auf den verlängerten Rahmen montiertes Karosserieteil. Das Ersatzrad hängt unter der beleuchteten Ladefläche, die mit einem wettergeschützten 230-Volt-Anschluss ausgestattet werden kann. Für den Arbeitseinsatz bestens geeignet ist die rutschfeste Beschichtung. Die verschiedenen Abdeckungen sind sukzessive abnehmbar und können leicht festgezurrt werden.

Jeep gibt die Zuladung mit 725 Kilogramm und die maximale Anhängelast mit 3,5 Tonnen an. Ein sehr respektabler Wert. Der Pick-up, das merkten wir sehr bald, als wir ins Gelände mit ihm gingen, ist kein Schnickschnack, kein Spielzeug. Das ist ein robuster, widerstandsfähiger Geselle mit verstärktem Unterbau und zwei Starr­achsen. Umso mehr hat uns dieses Monstrum überrascht, wenn es nicht nur seine Offroad-Fähigkeiten im unwegsamen Gelände unter Beweis stellen sollte, sondern auch, wenn man damit auf die Autobahn ging. Urplötzlich glaubte man dank eines exzellent abgestimmten Fahrwerks in einem Langstrecken-Reisewagen zu sitzen. Die Acht-Gang-Wandlerautomatik sorgt zudem für kaum wahrnehmbare Wechsel der Gangstufen. Nimmt man dazu die erhöhte Sitzposition und den überproportionalen Rundumblick des Pick-ups, so ergaben sich ungeahnte verborgene Talente dieses Gladiatoren. Seine Vielfältigkeit wurde auch ins Interieur übertragen. So kann man die Rücksitze mit der Lehne nach vorn klappen, was zu mehr Stauraum führt. Zudem findet man unterhalb der Sitzkissen abschließbare Staufächer. Der Gladiator ist als ein echter Kämpfer seiner Zunft mit tollen Manieren der Feinjustierung und dem Infotainment-System „Uconnect“ für unterwegs. Zudem bietet die Fiat-Chrysler-Zubehörmarke Mopar für den Gladiator Zubehör und Ausstattung für den Transport von Freizeit-Equipment und den Offroad-Einsatz an (siehe eigener Bericht).