Motor : Das amerikanische (T)Raumschiff

Zum ersten Mal seit 20 Jahren bietet Ford den geräumigen Explorer als Plug-In-Hybrid wieder in Europa an. Foto: Jürgen C. Braun

TRIER Nach 20 Jahren Absenz bringt Ford den Explorer als Plug-In-Hybrid wieder nach Europa – Die Woch hat ihn gefahren.

Der 100 PS starke Elektromotor muss schon ordentlich in die Puschen kommen, will er auf die „An­schub­hilfe“ des 350 PS generierenden V6-Turbobenziners verzichten. Setzt man den Sinn batteriebetriebenen E-Antriebs in die Realität um, so mag die Frage erlaubt sein, ob in diesem Fall ein durch und durch sauberer Selbstzünder auf dem Weg zu Euro 7 nicht die effektivere Lösung wäre. Zumal wir den Verbrauch des Benziners auch nicht unter die Marke von zehn Litern auf der Landstraße drücken konnten.