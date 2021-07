Fahrrad fahren : Das Fahrrad trotzt der Corona-Krise

Region Händler melden Rekordumsätze: Der Trend geht zu E-Bikes und hochwertigen Rädern – Die Region will vom Boom profitieren.

Radfahren liegt im Trend. Während viele Wirtschaftszweige angesichts der coronabedingten Einschränkungen Umsatzeinbußen zu verzeichnen hatten, melden die Fahrradhändler Rekordzahlen. Das hat gleich mehrere Gründe. Laut dem Fahrrad-Monitor 2020 stiegen 25 Prozent der Befragten häufiger als früher aufs Fahrrad. Als häufigste Motive davon wurden Fitness- und Freizeitzwecke genannt, denn im Lockdown wurden Fitnessstudios geschlossen und Training im Sportverein untersagt. Mehr als 60 Prozent gaben außerdem an, andere Verkehrsmittel zu meiden, um der Ansteckungsgefahr in Bussen und Bahnen zu entgehen. Ob auch die Maskenpflicht eine Rolle spielte, geht aus den Daten nicht hervor. Nach der Studie, die vom Bundesverkehrsministerium gefördert und von der Sinus Markt- und Sozialforschung durchgeführt wird, spielt das Fahrrad nicht nur im Alltag, sondern auch im Urlaub eine immer wichtigere Rolle. 37 Prozent derer, die im vergangenen Jahr einen Fahrradurlaub planten, haben sich erst aufgrund der Corona-Situation dazu entschieden, auf die gesamte deutsche Bevölkerung hochgerechnet waren das 3,6 Millionen zusätzliche Fahrradtouristen. Auch in der Region setzt man verstärkt auf diese Zielgruppe. So bietet beispielsweise die Bike-Region Hunsrück-Nahe neue Touren für Rennradfahrer an.