Motor : Das Handwerk wird e-mobil

Den Hochdachkombi Combo bietet Opel in den Versionen Life und wie hier Cargo als Stromer an. Foto: Jürgen C. Braun

TRIER Die Hochdachkombis kommen: Im Fahrbericht der WOCH dieses Mal der Opel Combo-e-Cargo.

Der Combo-e Cargo wird von dem aus dem Corsa-e und dem Mokka-e bekannten, 136 PS starken Motor mit einem Drehmoment von 260 Newtonmeter angeboten. Die Höchstgeschwindigkeit ist limitiert auf 135 km/h. Wobei es die maximale Leistung von 136 PS nur im sogenannten „Power“-Modus gibt. Sinnvoller ist der Gebrauch in der „Normal“-Einstellung, das sind ausreichende 109 PS. Wir bevorzugten allerdings meist die sogenannte „Eco“-Einstellung, in der auch die Möglichkeit zur Rekuperation gegeben ist.

Ist man, was bei vielen Handwerksbetrieben der Fall ist, in der Stadt oder auf Land- und Kreisstraßen unterwegs, bleiben dabei 82 PS übrig. Opel gibt für den Combo-e mit dem 50-kWh-Akku eine Reichweite von 275 Kilometern nach WLTP an.

Die Batterie ist im Unterboden untergebracht, was der Stabilität des Fahrzeugs auch in engeren Kurvenradien zugänglich ist. Über einen CCS-Anschluss über dem linken Hinterrad wird der Combo-e geladen. Der Ladeport ist also in den früheren Tankstutzen integriert. 30 Minuten dauert es am Schnellader, bis der Akku mit bis zu 136 PS auf 80 Prozent geladen ist. An der Wallbox (6 kWh) benötigten wir von 8 Prozent Rest-Füllung bis zur vollständigen Ladung etwa fünf Stunden. Ab Werk wird das Fahrzeug mit einem dreiphasigen 11-kW-AC-Lader ausgeliefert. Der Nachteil: Ist die Ladeklappe geöffnet, kann man die Schiebtür auf dieser Seite nicht öffnen.