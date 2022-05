Trier : Das Jazzfest am Dom kommt zurück

Trier (red) Nach zwei Jahren coronabedingter Unterbrechung veranstaltet der Jazz-Club Trier wieder das Jazzfest am Dom. Das Festival beginnt mit der Soul Night am Freitag, 3. Juni, ab 20 Uhr mit der Band Soul Cantina.

Der Pfingstsamstag, 4. Juni, und der Pfingstsonntag, 5. Juni, sind dem Old-Time- und Bigband-Jazz vorbehalten. Zum 20. Jubiläum präsentieren am Samstagabend die Bigband More Than Swing den Saxofonisten Martin Sebastian Schmitt, am Sonntagabend die Bigband Urknall den Posaunisten Jiggs Whigham. An beiden Tagen beginnt das Programm schon am Nachmittag mit stündlich wechselnden Bands und Chören (siehe Info).