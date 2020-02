Drohnen : Das Ufo für jedermann

Region Unbemannte Flugobjekte: Die Zahl der Dhronen am Himmel steigt - auch in der Region

Am Himmel über Deutschland sind immer mehr Drohnen zu beobachten. Welche Arten dieser Fluggeräte gibt es, wer nutzt sie zu welchen Zwecken und was muss beim Betrieb von Drohnen beachtet werden? Viele Fragen, die unsere Leserinnen und Leser interessieren. Wir verschaffen einen Überblick.

Nach der Drohnenverordnung gilt für alle Geräte ab 250 Gramm aufwärts eine Kennzeichnungspflicht. Das Drohnen-Kennzeichen in Form einer feuerfesten Plakette muss Name und Adresse des Eigentümers enthalten. Die Plakette muss eine dauerhafte und feuerfeste Beschriftung besitzen. Es wird eine Plakette aus Aluminium mit einer Gravur empfohlen. Diese sind über Internetshops erhältlich.

Wer eine Drohne mit einer Startmasse ab zwei Kilogramm fliegen will, muss einen Kenntnisnachweis erbringen. Dieser ist bei den vom Luftfahrt-Bundesamt (LBA) sogenannten „anerkannten Stellen“ (AST) abzulegen. In Rheinland-Pfalz wurden 2017 insgesamt 2610 und 2018 wurden 4068 Kenntnisnachweise ausgestellt. Für 2019 liegen

Wer eine Drohne mit einer Startmasse ab fünf Kilogramm fliegen will, muss neben der Kennzeichnungspflicht und dem Kenntnisnachweis auch eine Aufstiegserlaubnis besitzen, die er beim LBM am Flughafen Hahn beantragen muss.

Die Entwicklungen in den Bereichen Lieferdienste oder bemannte Drohnen schätzt der LBM eher als Nischenprodukte mit wenigen Anwendungsfällen ein. „In den Bereichen der Arbeitsfliegerei in der Landwirtschaft, im Weinbau, bei der Vermessung und der Überwachung großer Anlagen sowie der Überwachung bei Großveranstaltungen oder im Bereich der Such- und Rettungsdienste, auch bei Feuerwehr- und Polizeieinsatz gibt es noch vielfältige Entwicklungspotenziale“, prognostiziert Küppers.

Wer über den Kauf einer Drohne nachdenkt, findet auf zahlreichen Internetseiten nahezu unüberschaubare Angebote verschiedener Hersteller und Lieferanten. Regional ist der Kauf am ehesten in einem großen Elektronikmarkt möglich. Professionelle Beratung findet der Kunde in entsprechend ausgestatteten Fotofachgeschäften. Entscheidend ist zunächst, für welchen Zweck die Drohne verwendet werden soll. Das wohl wichtigste Kriterium ist am Ende die Qualität der Kamera. Sollen etwa Fotos im RAW-Format aufgenommen oder Videos in 4K erstellt werden, ist eine hochwertige Kamera erforderlich. Auf alle Fälle sollte die Drohne über einen Gimbal verfügen. Ohne sind verrüttelte Aufnahmen vorprogrammiert. Auch das Flugverhalten ist von großer Bedeutung. Schwebt die Drohne stabil? Gute Drohnen sind teuer – nicht nur weil sie eine gute Bildqualität liefern und weil sie ein gutes Flugkontrollsystem haben, sondern auch weil sie mit einer Vielzahl von intelligenten Funktionen ausgestattet sind. Drohnen können einen automatisch verfolgen, Wegpunkte abfliegen, Selfies per Gestensteuerung aufnehmen und noch viel mehr. Von Billigangeboten sollte man Abstand nehmen, Enttäuschungen sind im Preis inbegriffen.