Saarburg Die Ausstellung in der Kulturgießerei Saarburg zeigt Auszüge aus dem virtuellen Tagebuch der Künstlerin Birgit Wehlus.

(red) In der Kulturgießerei in Saarburg ist vom 16. Dezember bis zum 23. Januar die Ausstellung „Dem Leben eine neue Perspektive geben“ zu sehen. Die Ausstellung zeigt Auszüge aus dem virtuellen Tagebuch der Künstlerin Birgit Wehlus.

In Zusammenarbeit mit der Krebsgesellschaft Rheinland-­Pfalz zeigt Birgit Wehlus ihr persönliches visuelles Tagebuch, das im Laufe ihrer Krebserkrankung entstanden ist, nachdem sie mehr zufällig bei einem Antiquitäten-Händler auf eine ganz besondere Puppe gestoßen war, die fortan zu ihrer treuen Begleiterin wurde. „Durch die ständige Präsenz und Verfügbarkeit, die ein Mensch gar nicht leisten könnte, konnte ich mithilfe der Puppe meine kreativen Ideen umsetzen, wodurch meine Krankheit für mich erlebbarer, begreifbarer, tolerierbarer und letztlich auch aushaltbarer wurde“, erklärt Birgit Wehlus. In den letzten zweieinhalb Jahren sind so über 400 eindrucksvolle Bilder entstanden, mit denen die Künstlerin nun auch anderen Menschen mit einer Krebserkrankung Mut machen möchte.