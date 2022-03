Bildung : Den Schritt in die Ausbildung wagen

Trier Woche der Ausbildung von Kammern und Arbeitsagentur bietet ein abwechslungsreiches Programm zur beruflichen Orientierung.

(red) Die betriebliche Ausbildung ist das solide Fundament einer erfolgreichen beruflichen Zukunft. Das Angebot an freien Ausbildungsstellen in der Region Trier ist umfangreich und vielfältig. Und die Übernahmechancen nach der Ausbildung sind auf Grund des zunehmenden Fachkräftemangels wohl so gut wie nie zuvor. Und dennoch sind, auch geprägt durch die Belastungen der Corona-Pandemie, viele junge Menschen verunsichert und desorientiert.

„Es ist normal, auch mal Zweifel zu haben oder nicht direkt zu wissen, welchen Beruf man ergreifen möchte. Es gibt aber keinen Grund, gehemmt oder zurückhaltend zu sein. Wir können junge Leute nur ermutigen, den Schritt in die Ausbildung zu wagen,“ sagt Patrick Stein und richtet sich an die Jugendlichen: „Lasst euch gemeinsam mit euren Eltern von der Berufsberatung unterstützen, stärkt euren Berufswunsch und geht engagiert und optimistisch in eure berufliche Zukunft.“

Die beiden Wirtschaftskammern bestätigen diese Einschätzung. Alexander Oster von der IHK Trier betont: „Es ist Zeit, die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen. Nie war es einfacher, sich über die vielen guten Wege in den Beruf zu informieren. In allen Berufsfeldern im Bereich Industrie, Handel und im Dienstleistungssektor gibt es noch freie Ausbildungsstellen. Wir unterstützen euch bei der Suche, ihr müsst nur eines der Angebote in der Woche der Ausbildung annehmen.“ Für die Experten der Handwerkskammer ist die Krisenfestigkeit und Innovationskraft des Handwerks darüber hinaus aus Fund, mit dem sie bei jungen Menschen wuchern möchten. „Das Handwerk hat in den vergangenen beiden Jahren bewiesen, dass es einen krisensicheren Weg in den Beruf bietet,“ berichtet Sven Kronewirth von der HWK Trier. „Interessierte und motivierte junge Menschen finden bei den Ausbildungsbetrieben der Region weiterhin zuverlässig Praktikums- und Ausbildungsplätze. Insbesondere auch mit Blick auf die Herausforderungen der Energiewende braucht das Handwerk kompetenten Nachwuchs an Fachkräften.“