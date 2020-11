Motor : Der Cinquecento: Ein nationales Symbol

TRIER Es gibt Automobile, mit denen verbindet man in der eigenen Vorstellungswelt auf Anhieb ein ganzes Land. Eine Nation, ein Lebensgefühl.

(jüb) So wie der VW Käfer eben typisch deutsch, der Citroën 2CV („döschewo“) ein Franzose durch und durch und zudem ein typisches Studentenautos ist, so steht, oder besser gesagt, fährt, der Fiat „Cinquecento“, der durch bella Italia. In einer „mondo meraviglioso“ (wunderbare Welt) voller Sonne, blauem Himmel, Meer und Familienglück mit jeder Menge Bambini.