Motor : Der Gipfel der Kompaktklasse

Sportliche Erscheinung: das 235ix Gran Coupé von BMW. Foto: Jürgen C. Braun

TRIER Im Fahrbericht der „Woch“ dieses Mal das allradgetriebene BMW M 235i X Drive Coupé.

Die Kompaktklasse gilt im Allgemeinen unter Autofahrern als eine Art Allerwelts-Liga für den Alltag. Aber auch dort kann man nicht nur relativ unspektakulär von A nach B kommen, sondern eine Menge Spaß haben. Wer daran zweifelt, sollte sich einmal eingehend mit unserem heutigen Testfahrzeug befassen: dem M235i xDrive Gran Coupé

Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten, daran beißt keine Maus einen Faden ab, ist eine Gerade. Die schönste aber, und das ist ebenso in Stein gemeißelt, ist eine Kurve. Zumindest dann, wenn man sich ihr mit diesem talentierten Asphaltbügler nähert. Ein viertüriges Coupé, das seine Zielrichtung gleich beim Einsteigen und bei den ersten Kilometern offenbart. Allradantrieb plus mechanische Sperre an der Vorderachse, eine betont sportlich harte Abstimmung des Fahrwerks, dazu 18-, bzw. optionale 19-Zöller: das ist beileibe nicht das, was man in der Regel in der Kampaktklasse findet.

Technische Daten BMW M235i xDrive Gran Coupé Ausführung: viersitziges Coupé L/B/H: 4,52/1,80/1,42 Meter Kofferraum: 430 Liter Leergewicht: 1645 kg Zuladung: 535 kg Motor: Vierzylinder Turbo-Benziner Leistung: 306 PS bei 5000 – 6250 U/min Max. Drehmoment: 450 Nm bei 1750 – 4500 U/min Hubraum: 1998 ccm Getriebe: Achtstufen-Automatik Antrieb: variabler Allrad Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h CO 2 -Emisssion (WLTP): 162 – 177 g/km Verbrauch (WLTP): 7,8 Liter / 100 km Preis: ab 54 250 Euro

Aber vielleicht macht das Kurvenräubern hier oben auf den schmalen Landsträßchen im Hochwald auch so viel Spaß. In den tief liegenden, ergonomisch gut ausgeformten Sitzen kommt auf Anhieb eine Art Go-Kart-Feeling auf. Dass BMW, normalerweise eigentlich DER Hecktriebler, das Gran Coupé in diesem Fall mit variablem Allradantrieb ausgestattet hat, ist wohl auch an ein Zugeständnis ans Geschäft.

So wird das Antriebsmoment optimal und variabel an die Räder verteilt. Und die automatisch zupackende Sperre tut das Ihre dazu, um den Scheitelpunkt der Kurve genau zu treffen. Untermalt wird das Ganze im Sportmodus von einem tiefen, kernig-gutturalen Motorengeräusch. Das Handling bietet einen fein abgestimmten Kompromiss zwischen spielerischer Leichtigkeit und hartem energischem Zupacken im Grenzbereich.

