Unsere Vereine : Mittlerweile macht der ganze Ort mit

Eine große Gruppe: Viele Kinder und Jugendliche des Jugendring Kasel auf einer Ferienfreizeit in Begleitung von Lisa und Paul Neumann (ganz rechts im Bild). Der Verein gestaltet seit fast einem halben Jahrhundert die Jugendarbeit in Kasel und Umgebung. Foto: Jugendring Kasel

Kasel Eigentlich ist der Name „Jugendring Kasel“ für den Verein nicht mehr aktuell. Natürlich liegt der Fokus immer noch auf den Kindern und Jugendlichen des Dorfes, vielmehr macht aber bereits seit vielen Jahren das ganze Dorf mit.

In den letzten 45 Jahren entstand nach und nach ein Verein, der die Gemeinschaft im Dorf kontinuierlich bereichert. Außerdem macht der Verein nicht vor den Grenzen Kasels halt. Einige der fast 600 Mitglieder kommen aus den umliegenden Dörfern der Verbandsgemeinde Ruwer, der ein oder andere auch aus Trier. „Viele unserer Mitglieder waren schon als Kinder dabei und engagieren sich nach einer Pause nun als Erwachsene wieder“, erklärt Lisa Neumann.

Die Form der angebotenen Jugendarbeit hat sich im Laufe der Jahre verändert. „Alles ist viel schnelllebiger geworden“, erklärt Paul Neumann. Aber der Verein habe sich gut an die geänderten Begebenheiten angepasst. Früher sei das Projekt eine Art Alleinunterhaltungsprogramm für die Kinder und Jugendlichen gewesen. Aufgrund des generell viel reichlicheren Jugendangebots wurden regelmäßige Jugendgruppen immer seltener. „Deswegen arbeiten wir auf Workshop-Basis“, erläutert Lisa Neumann.

Der Verein bietet beispielsweise Bastelworkshops zu Ostern, dem Muttertag und Weihnachten an, aber auch größere Workshops, beispielsweise mit einem Imker oder Förster. Ganz wichtig sind auch die vielen Ausflüge, beispielsweise die Skifreizeit jeden Winter und die Ferienfreizeit im Sommer. Außerdem nimmt der Jugendring jedes Jahr in den Herbstferien mit den Kindern an den KinderKulturTagen der VG Ruwer teil.