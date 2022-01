Familie : Der kleine Drache Tabaluga kommt ins Forum Daun

Tabaluga und Lilli Foto: Why not

Daun Märchenhafte Musical-Fassung für die ganze Familie.

(red) „Tabaluga und Lilli“, das Musical-Märchen von Peter Maffay, wird am Samstag, 5. Februar, 17 Uhr, im Forum Daun aufgeführt. Der schreckliche Schneemann möchte die Welt mit Eis überziehen. Um die Welt zu schützen, muss der kleine Drache Tabaluga das wahre Feuer finden, denn nur so kann der den Machenschaften von Arktos ein Ende setzen. Um dies zu verhindern, erschafft Arktos aus purem Eis ein wunderschönes Wesen: das Mädchen Lilli, dessen einzige Aufgabe es sein soll, Tabaluga von seiner Suche nach dem wahren Feuer abzulenken. Mit viel Liebe zum Original sind Tabalugas Abenteuer in eine märchenhafte Musical-Fassung für die ganze Familie verwandelt worden. Die bekannten Hits, unter anderem von Peter Maffay, bieten Unterhaltung für Jungs und Mädchen ab vier Jahren und für alle, die das Kind in sich noch einmal zum Leben erwecken wollen.