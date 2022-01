Weihnachtsgeschichte : Der lange Weg eines Puppenhauses

Trier Weihnachtsgeschichte von Gisela Lohmüller

Ich sah dieses Puppenhaus zum ersten Mal 1971, als meine Schwiegereltern es unserer kleinen Tochter zu Weihnachten zum Geschenk machten. Winfried, den Erbauer des Puppenhauses, habe ich nie kennengelernt; wohl aber seine traurige Geschichte, die sein Vater in seinen Memoiren in deutscher Schrift aufgeschrieben hatte.

In Kurzform will ich sie erzählen.

Der Nazi-Direktor lief in brauner Uniform mit einem Revolver herum. Da Winfried nicht in die HJ (Hitler-Jugend) eintreten wollte, sprach ein fanatischer Nazi-Studienrat ihm ab, ein deutscher Junge zu sein.

Er musste schließlich an ein anderes Gymnasium wechseln, und bestand 1941 dort sein Abitur. Nach den damaligen Nazi-Vorschriften konnte ein Abiturient nur dann zum Universitäts-Studium zugelassen werden, wenn er sich „freiwillig“ zum „Arbeits-Dienst“ gemeldet hatte. „Gemustert“ wurde Winfried schon in Duisburg und war durch seine Größe (1,92 m) und sein forsches und flottes Aussehen aufgefallen. Deshalb erhielt er einen „Stellungsbefehl“ von der Waffen-SS. Den ließ sein Vater jedoch mit dem Vermerk: Verzogen! zurückgehen, was vorübergehend funktionierte. Nach vielen Bemühungen, und Anstrengungen schaffte er es schließlich doch, mit seinem Studium in Bonn beginnen zu können. Er war dort vor allem mit Studenten aus Luxemburg befreundet. Winfried begnügte sich nicht mit seinen philologischen Fächern, sondern hörte auch bei den Juristen, den Medizinern und den Theologen. „Für ihn war die Universität in Wahrheit die ,Universitas‘“; so sein Vater.