Motor : Der Mazda 3 ganz  hoch hinaus

Außen kompakt, innen jede Menge Platz: das neue SUV von Mazda, der CX-30. Foto: Jürgen C. Braun

TRIER Im „Woch“-Fahrbericht dieses Mal das neue Kompakt SUV der Japaner: Der CX-30 mit dem 122 PS starken Benziner

Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Weshalb wir unsere These, dass dieses Auto im Segment der kompakten SUVs, mit großen, wenig Aufsehen erregenden, aber harmonisch wirkenden Flächen ein besonders gelungenes Exemplar ist, nicht als objektive These gelten lassen. Unabhängig davon eröffnet der Mazda CX-30 aber neue Möglichkeiten der Kundenorientierung. Er steht auf der Skyactive-Plattform des Mazda3 und ist zwischen CX-3 und CX-5 positioniert.

Was ist dran an dem 4,40 Meter langen SUV, dessen Radstand 2,65 Meter beträgt und so eine der Grundtugenden erfüllt, um auf diesem heiß umkämpftem Marktplatz erfolgreich zu sein? Kompakte Außenmaße, dafür innen groß, geräumig, möglichst mit konfigurierbaren Sitzen und etlichen Ablagen. Die lineare Abstammung vom Mazda 3 ist offensichtlich. Da ist dem innovativen japanischen Hersteller ein guter Kompromiss zwischen beiden Konzepten gelungen. „Kodo“ oder, aus dem Japanischen übersetzt „die Seele der Bewegung“ nennen die Mazda-Leute ihre Design-Philosophie fast schon ein wenig poetisch.