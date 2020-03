Motor : Der neue Corsa F: Sechs in the City

Der neue Corsa F: Sechs in the City

Die sechste Generation des Opel-Kleinwagens: Der Corsa F . Foto: Jürgen C. Braun

TRIER „Frankreich hin oder her: Wo Opel draufsteht, ist auch Opel drin“

Der Corsa F, also die sechste Generation des Opel-Kleinwagens Corsa, ist der erste seiner Art mit französischen Wurzeln. Obwohl er, und das betont auch Rüsselsheim immer wieder, ein deutsches Auto, also ein Opel, bleibt. Dennoch: Plattform und Motoren stammen vom neuen Eigentümer Peugeot. Abstimmung und Optik, also Design, sind Rüsselsheimer Ursprungs.