Motor : Der neue Space Star: Pep für Mitsubishis Kleinsten

TRIER Mitsubishi hat seinen Kleinsten in der Angebotspalette, den Space Star, gründlich überarbeitet. Mit 20 000 Zulassungen im vergangenen Jahr ist er eines der erfolgreichsten Modelle der Japaner, die zur Renault-Nissan-Allianz gehören.

Der neue Space Star trägt wie L 200, Outlander & Co. das sogenannte Dynamic Shield mit einer doppelten Chromspange in der Front. In der Länge ist er auf 3,85 Meter gewachsen, was Sicherheitsmaßnahmen und höherem Fußgängerschutz zugutekommt. Der Radstand beträgt weiterhin 2,45 Meter. Der Kofferraum fasst gerade 209 Liter, bei umgeklappter Rückenlehne sind es 912. Damit ist auch die Zielgruppe klar: Junge Menschen der „Generation U30“. Darauf abgestimmt sind auch die Materialien für die angenehm konturierten Sitze und die Karbonmuster statt der bisherigen Klavierlack-Optik.