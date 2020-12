Nikolaus : Der Schutzpatron grüßt die Schiffsleute

Den rechten Arm in die Höhe gestreckt grüßt der heilige Nikolaus am Ufer der Saar bei Konz-Hamm Spaziergänger, Radfahrer und vor allem die Schiffer auf dem Fluss. Denn Nikolaus gilt sowohl als Schutzpatron der Seefahrer als auch der Binnenschiffer.

Verschiedene Legenden berichten davon, dass Nikolaus in Not geratenen Besatzungen zu Hilfe kommt, die Navigation übernimmt, die Segel setzt oder sogar einen Sturm stillt. An der Mosel finden sich Nikolaus-Figuren unter anderem zwischen Wehr und Wincheringen, an der Trierer Römerbrücke sowie bei Reil gegenüber von Burg und in Wehlen gegenüber von Graach. Dort war früher eine Stromschnelle, Schiffe wurden flussaufwärts mit Pferden getreidelt. Schiffer stellten nach erfolgreicher Passage eine Kerze für den heiligen Nikolaus auf. Im Festbuch „1000 Jahre Weinort Graach“ findet sich die Sage, dass ein Schiffer in höchster Not dem Nikolaus eine Kerze so dick wie der Mastbaum seines Schiffes verspach. Kaum in Sicherheit, reute es ihn mit den Worten: „Nikoläschen, net dat“. Da ging der Schiffer mitsamt Schiff und Treidelpferden unter und ertrank.