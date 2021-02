Motor : Dezentes Make-up für den CX-5

TRIER Mazda hat seinen SUV-Bestseller vor allem im Interieur und technisch verfeinert.

Von Jürgen C. Braun

Und mittendrin ist auch der kleine, aber immer sehr feine und mit viel frischem Wind daherkommende japanische Autobauer Mazda. Der CX-5 ist ein Bestseller aus Hiroshima. Vor vier Jahren auf den Markt gekommen, gab es jetzt eine dezente Modellpflege für das Fahrzeug mit dem besonderen Koodoo-Design, das sich so gar nicht mit den landläufigen Vorstellungen von einem SUV decken mag. 60 000 CX-5-Einheiten hat Mazda in den vergangenen vier Jahren hierzulande verkauft. Eine Zahl, die für Optik, Platz, Technik und Wirtschaftlichkeit des Probanden spricht, weshalb die Neuerungen auch sehr behutsam ausgefallen sind.

Von einem besonders schicken Kleid trennt man sich natürlich nur sehr ungern. Das ist bei Frauen nicht anders wie in diesem Fall beim Mazda CX-5. Und da dieses SUV ein Produkt der Marke „besonders pfiffig“ ist, haben die Designer an der Ausgabe des Jahres 2021 nur sehr vorsichtig herumretuschiert.

Der 4,55 Meter lange, 1,84 Meter breite und 2,11 Meter hohe Fronttriebler oder optional auch Allradler wurde im Interieur und in punkto Technik überarbeitet. Handy-Anbindung über Apple Carplay oder Android Auto gibt es jetzt ab der Variante „Exclusive“. Aufgespielte Apps kann man also über Mazda Connect nutzen. Die Anzeigen des 10,25 Zoll großen Bildschirms in der Mitte können wahlweise über einen Konsolen-Schalter oder über Sprachsteuerung aufgerufen werden.