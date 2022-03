Musik : Dialoge zwischen Orgel und Cello

Gillenfeld Konzert in der Pfarrkirche St. Andreas in Gillenfeld.

(red) Ralf Hansjosten (Orgel) und Angela Simons (Violoncello) entdecken seit drei Jahren immer wieder neue musikalische Schätze für ihre beiden Instrumente. Neben Werken des Barocks bietet auch die Romantik eine wunderbare Sammlung besonderer Kompositionen. Das Duo Vox Coelestis hat sich darauf spezialisiert, Programme auszuwählen, die mit der jeweiligen Orgel gerade auch im historischen Zusammenhang korrespondieren. Am Sonntag, 13. März, werden die beiden Künstler in der Pfarrkirche St. Andreas in Gillenfeld zu hören sein. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Restaurierung des Gillenfelder Glockenspieles wird gebeten.