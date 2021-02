Internet-Fundstück der Woch : Die Chroniken der Bäume

Trier Dendrochronologische Forschung am Rheinischen Landesmuseum Trier – Online-Vortrag mit Andreas Rzepecki.

(red) Premiere im Landesmuseum: Am Donnerstag, 18. Februar, um 18 Uhr, bietet das Rheinische Landesmuseum Trier zum ersten Mal einen Online-Vortrag an. Unter dem Titel „Die Chroniken der Bäume – Dendrochronologische Forschung am Rheinischen Landesmuseum Trier“ gibt Andreas Rzepecki, Dendrochronologe im hauseigenen Forschungslabor, spannende Einblicke in die Geschichte des renommierten Labors, in die grundsätzliche Methode der Dendrochronologie und in aktuelle nationale sowie internationale Forschungsprojekte.