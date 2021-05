Saarburg Werke von Thomas Heger im Amüseum in Saarburg.

(red) Welche Farbe hat eigentlich Wasser? Diese Frage stellt sich Künstler Thomas Heger in seiner Ausstellung „Die Farbe von Wasser“. Ab dem 30. Mai werden im Amüseum Saarburg Malereien auf Leinwand und Mischtechniken auf Papier zu diesem Thema zu sehen sein. Bei einer Ausstellung im direkt am Wasserfall gelegenen Museum ist das Element Wasser naheliegend. Daher sind viele Arbeiten extra für die Ausstellung entstanden. Das Dargestellte ist zwischen Realität und Abstraktion angesiedelt. Eine eigene Welt bilden seine Kleinskulpturen aus echten Seifenstücken. „Oft mit einem Augenzwinkern im Miniformat“, betont Heger. Auch dabei findet sich alles, was mit Wasser zu tun hat. Pools, Schwimmer, Waschlappen, Flüsse und sogar Seifenstücke.