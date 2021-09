Pilzwochen : Die faszinierende Welt der Pilze

Hermeskeil/Weiskirchen Im Naturpark Saar-Hunsrück starten die Pilzwochen mit fachkundig geführten Exkursionen sowie Seminare.

(red) Sie sind weder Pflanze noch Tier – und auf ihre Art faszinierend in der Natur und in der Küche: die Pilze. Während der Pilzwochen im Naturpark Saar-Hunsrück vom 5. September bis zum 31. Oktober finden in vielen Orten die beliebten sachkundig geführten Pilz-Exkursionen sowie Seminare statt.

Pilze sind nicht nur ein Gaumenkitzel, sie sind auch gesund für Mensch und Waldökosysteme. In einem Waldboden gibt es viel mehr Pilze als Bakterien oder Kleintiere. Das wahre Leben der Pilze findet im Geheimen statt, unterirdisch oder in toten Bäumen. Pilze brauchen kein Sonnenlicht, um zu wachsen. Unter der Erde besteht der Pilz aus einem Netz von feinen Fäden, dem Myzel. Über der Erde erscheinen aber nur die kleinen Fruchtkörper, die gemeinhin als „Pilze“ bezeichnt werden. Pilze sind die „Recycling“-Spezialisten, die alles zersetzen. Ohne Baum kein Pilz und ohne Pilz kein Baum.

Weltweit gibt es rund 140 000 verschiedene Pilzarten, davon rund 14 000 in Deutschland. Pilze der Wald- und Wiesengebiete sind von ihrem spezifischen Lebensraum abhängig, und ihr Vorkommen variiert aufgrund der geologischen Gegebenheiten, auch im Naturpark Saar-Hunsrück. Pilze sind eine beliebte und gesunde kulinarische regionale Köstlichkeit und enthalten neben Kalzium und Magnesium auch Spurenelemente wie Mangan, Zink und Selen sowie Vitamine wie A, B, C und D. 100 Gramm Pilze enthalten rund drei Gramm Eiweiß und damit mehr als die meisten Gemüsesorten.

Am Mittwoch, 15. September, findet von 14.45 bis 17.45 Uhr ein spannender Pilznachmittag für kleine Entdecker im Naturpark Saar-Hunsrück statt. Im Rahmen des Zukunftsdiploms der Lokalen Agenda 21 Trier erkunden die jungen Pilzforscher zusammen mit dem Pilzsachverständigen Markus Kritten in der Verbandsgemeinde Ruwer die heimischen Pilzarten und deren Lebensraum. Sie erfahren, warum die Pilze eine wichtige Nahrungsgrundlage für die Waldbäume darstellen und welche Bedeutung sie für den Naturkreislauf haben. Beim Sammeln und Bestimmen gibt der Pilzexperte wichtige Tipps. Im Anschluss an die Pilzwanderung backen die Kinder Stockbrot über dem Feuer. Teilnahmegebühr 5 Euro für Kinder, 8 Euro für Erwachsene, 15 Euro für Familien. Anmeldung ist bei der Naturpark-Geschäftsstelle in Hermeskeil, Telefon 06503/9214-0 erforderlich. Der Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben.