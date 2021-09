Musik : Die Finger über die Tasten fliegen lassen

Ein Klavierspieler an einem der Urban Pianos am Trierer Hauptmarkt. Das Foto entstand letztes Jahr. Foto: Kulturkarawane/Victor Beusch

Trier „My Urban Piano Trier“: Zehn Tage lang stehen bunte Klaviere in der Innenstadt und dürfen frei bespielt werden.

An zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden wird der Domfreihof zum Konzertsaal mit einer einzigartigen Mischung aus überregional renomierten Musikerinnen und Musikern sowie regionalen Talenten (siehe Infobox).

• lilly among clouds, 11. September, 19 Uhr

Im Rahmen eines „Young Talent Contests“ können zudem Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ihr Talent an den Pianotasten zeigen. Um allen Menschen das Instrument zugänglich zu machen bieten zudem Musiklehrer kostenfreien Unterricht an einzelnen Urban Pianos an.