Musik : Die goldenen Zwanziger treffen auf die Neue Deutsche Welle

Denis Wittberg und die Schellack Solisten Foto: tv/Ulrike Löhnertz

Wittlich (red) Denis Wittberg uns seine Schellack-Solisten gastieren am Samstag, 30. April, um 20 Uhr in der Synagoge in Wittlich mit ihrem neuen Programm „Nur geträumt“. Dabei treffen die goldenen Zwanziger Jahre auf die Neue Deutsche Welle.

