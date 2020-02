Konzert : Die größten Hits von ABBA

Foto: Trierischer Volksfreund/Jan Kocovski

Prüm Die Show „Abba Gold“ gastiert am Mittwoch, 18. März, um 20 Uhr in der Karolingerhalle in Prüm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken