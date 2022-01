Küster : Die guten Seelen der Pfarrei

Kinheim Wie Werner Kacier aus Kinheim ganz unerwartet Küster wurde – Bistum bietet Vorbereitungskurse an.

Einer von ihnen ist Werner Kacier, der in der Pfarreiengemeinschaft Mittlere Mosel in der Kirchengemeinde Kinheim arbeitet. Der 66-Jährige stammt ursprünglich aus Kleve am Niederrhein und war dort als Justizfachwirt beim Amtsgericht tätig. Nach seiner Pension zog er nach Kinheim, wo er schon einige Urlaube verbracht hatte. „Vor vier Jahren sprach mich bei einem Besuch der Pfarrkirche St. Martin der dortige Küster an, ob ich nicht Lust hätte, sein Nachfolger zu werden. Aufgaben seien etwa die Türe aufsperren, das Licht anmachen, Kerzen anzünden ...“, erinnert sich Kacier. Seine Antwort: „Das werde ich wohl noch schaffen.“ Als schon abends der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats bei ihm klingelte, nahmen die Dinge ihren Lauf. Dass zum Küster-Sein ein bisschen mehr gehört, als reine Schlüsseldienste, erfuhr Kacier dann unter anderem in den Küster-Kursen des Bistums Trier. Dort lernen die auch Sakristane genannten Küsterinnen und Küster alles Wichtige über die Liturgie – also die Feier der Gottesdienste, über Grundbegriffe und die Abfolge des Kirchenjahres, erhalten eine Einführung in die liturgischen Bücher und Gewänder sowie in die Pflege der liturgischen Geräte wie dem Kelch, bis hin zu rechtlichen Fragen und Besonderheiten im kirchlichen Dienst. Neben den Lerneinheiten schätzt Kacier an den Kursen besonders den freundschaftlichen Austausch mit seinen Kolleginnen und Kollegen.