Musik : Die längste Musikmeile Deutschlands

Region Regionalinitiative „Faszination Mosel“ lädt Musiker, Chöre, Orchester, Bands und DJs zur Aktion am 3. Juli ein.

(red) Im Rahmen eines Online-Meetings informieren Simone Röhr und Vanessa Brockmüller von der Regionalinitiative „Faszination Mosel“ am Mittwoch, 19. Januar, 18 Uhr, alle interessierten Musiker, Musikvereine, Chöre, Gesangvereine, Bands, DJs über die Vorbereitungen der Veranstaltung „Längste Musikmeile Deutschlands“ am 3. Juli im Weinanbaugebiet Mosel.

Passend zum Themenjahr „Kunst & Kultur“ ruft die Regionalinitiative in Kooperation mit dem Moselmusikfestival das Event „Längste Musikmeile Deutschlands“ aus. Am Sonntag, 3. Juli, 15 Uhr, sollen in der gesamten Moselregion von Koblenz bis Perl, einschließlich Saar, Ruwer, Sauer und Lieser, heimische Vereine und Künstler auftreten und gemeinsam die bekannte Moselhymne „Im weiten deutschen Lande“ des Trierer Domorganisten Georg Schmitt mit dem Text von Theodor Reck zum Besten geben.