Natur : Die Mosel als Lebensraum

Der Insektenartweg in Wehlen. Foto: Ferienland Bernkastel-Kues

Mosel Woche der Artenvielfalt vom 14. bis 22. Mai – Abschlussveranstaltung in Bernkastel-Kues.

(red) Die Regionalinitiative Faszination Mosel lädt vom 14. bis 22. Mai zur Woche der Artenvielfalt ein. Rund 80 Veranstalter im gesamten Moselraum von Koblenz bis Luxemburg engagieren sich in der Aktionswoche und laden Menschen ein, sich von dem besonderen Artenreichtum faszinieren zu lassen. So werden geführte Wanderungen und Exkursionen mit Naturerlebnisbegleitern und Kultur- und Weinbotschaftern durch die Weinlandschaft, im Flora-Fauna-Habitatgebiet, zu den „Leuchtpunkten der Artenvielfalt“, in Gärten und im Wald angeboten, aber auch Informationsveranstaltungen und Ausstellungen zum Steillagenweinbau und zur Biodiversität in Weingütern und den Partnerbetrieben Naturschutz. Kulinarische Erlebnisse wie „Wildkräuter – Delikatessen aus der Natur“ oder „Käse-Wein-Naturerlebnis“ in Ürzig, Weinproben und Winzervesper, Wein- und Kräuterwanderungen runden das Angebot ebenso ab wie ein Hirschkäferworkshop, eine Mofa-Rollertour im Retrostil, Fotoausstellungen, Filmvorführungen der Kinos Bernkastel-Kues und Cochem oder Grüne Klassenzimmer.

Die „Woche der Artenvielfalt“ startet erstmals mit einem Symposium in Bernkastel-Kues. Dabei erörtern regionale Vertreter aus Weinbau, Gastronomie, Tourismus, Naturschutz und Kommunen die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen des Weinbaus an der Mosel und dessen Bedeutung für die Artenvielfalt.

Ein wichtiger Baustein beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel ist mittlerweile auch die Umweltbildung. So werden in Flurbereinigungsverfahren Ökosysteme geschützt und weiterentwickelt und für die Menschen erlebbar gemacht. Im Rahmen der Woche der Artenvielfalt werden mit dem „Insektenparadies Platten“ und dem Themenweg „Eidechse auf Moselsuche“ in Maring-Noviand zwei solcher Maßnahmen eröffnet, die für das Zusammenspiel zwischen Landespflege und Tourismus stehen.

Zum Abschluss lädt die Regionalinitiative Faszination Mosel am Sonntag, 22. Mai, von 11 bis 18 Uhr zu einem bunten Familientag auf den Vorplatz von DLR Mosel und Güterhalle in Bernkastel-Kues ein. Der Vorsitzende der Regionalinitiative Faszination Mosel, Landrat Gregor Eibes, eröffnet die Abschlussveranstaltung, gefolgt von Grußworten von Norbert Müller, Leiter des DLR Mosel, und den Moselweinprinzessinnen Kirsten Urban und Jacqueline Krause.

Dem Motto „Artenvielfalt rockt die Mosel“ folgend, gibt es zwei Poetry-Slam-Beiträge aus dem Verein Kultur Raum Trier, originelle moselländische Rhythmen von den Wengert Stompers, Rock und Pop der Schul-Bigbands der Stefan-Andres-Realschule aus Schweich und der Friedrich-Spee-Realschule aus Neumagen-Dhron, Walk­acts von Stelzenläufern, Kinderschminken und eine Foto-Box, um die schönsten Augenblicke des Tages festzuhalten. Kulinarisch verwöhnen Biowinzer und regionale Anbieter von Käse, Wildspezialitäten, Foodtruck und Eis die Gäste.

Das DLR Mayen gibt Einblick in das Dasein der Biene in Rheinland-Pfalz, und die Naturpark­initiative Umlauf­berge veranschaulicht das Leben von Fauna und Flora in der Moselregion.