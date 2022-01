Unsere Vereine : Die „Ösis“ sind volljährig

Trier Das Österreich Forum Trier bringt seit 18 Jahren Kultur aus der Alpenrepublik an die Mosel – Ilse-Maria Engel Tizian übergibt Präsidentschaft an Hans Frommer.

(red) „Die ,Ösis‘ kommen“ – das war die Überschrift eines Artikels im Trierischen Volksfreund, in dem Dieter Lintz die Gründung eines Vereins der Österreicher im Jahr 2003 kommentierte. Jetzt ist der Verein schon 18 Jahre alt und eine feste Größe im Kulturleben der Stadt.

Die Idee zur Gründung eines solchen Vereins kam von dem ehemaligen Leiter des Wasserwirtschaftsamts Dipl.-Ing. Franz Wustinger. Seinem Aufruf im Trierischen Volksfreund, sich als Österreicher zu organisieren, folgte eine ganze Reihe von Interessenten im Barocksaal des Palais Kesselstatt. Es waren Prominente wie der damalige Intendant des Trierer Theaters Heinz Lukas-Kindermann, Professoren der Universität, Beamte und Angestellte von europäischen Einrichtungen in Luxemburg oder ganz einfach Freunde und Liebhaber der österreichischen Kultur die sich bei Apfelstrudel und Wein trafen.

Natürlich konnten sich nicht alle Anwesenden zur Mitgliedschaft im Österreich Forum Trier entschließen Der Name wurde aber bewusst gewählt, um eine breite Öffentlichkeit anzusprechen. In einer Gründungsversammlung wurde rasch eine Satzung verabschiedet, die als wesentlichen Punkt die Verbreitung österreichischer Kultur in Trier beinhaltet. Als erster Präsident wurde Prof. Dr. Dieter Bartussek gewählt.