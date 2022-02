Voting : Die Qual der Wahl

Extra

41 teilnehmende Bands (in

alphabetischer Reihenfolge):

24th Frame, Achim Weizen Band, Acoustic4, Andy Frei und Tief aus der Seele, BEAT 66, Big Fart, Blue Funk Seduction, Bluesaorsch, Cochi Vudu & der Menschenzoo, D.King’s Club Band, Feeling Grooovy, First Men on Mars, FMR, FRANTIC, Funkstille, Ghosttown Company, Hennich & Hanschel, Herr Müller und Sein Chauffeur, Indika, Kashja, No Cover & Band, Nummer 104, Quant Big Band Trier, Rolf, Roll it Tight, Rump-fer-Ronyon, Running Wild Jazzband, Sonnhalter, Steff Becker Band, Steil & Hart, Strange Brew, Superscamp, Survivors, The Blue Swinging Dixies, The Boy Who Wouldn’t Hoe Corn, The Canyon Behind Her, The H.A.T. Boys, TINNEF, Vero, Vincent & the Strangers feat. Easy, Weinklang

Gewinn: Die drei Bands mit den meisten Stimmen erhalten jeweils eine Auftrittsmöglichkeit beim Wunschbrunnenhof 2022.

Voting: Bis 27. Februar kann

online abgestimmt werden

unter www.trier-info.de/

wunschbrunnenhof