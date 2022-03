Musik : Die Rambling Rovers machen das Braushaus zum Irish Pub

Prüm Konzert im Prümer Brauhaus.

(red) Die Kulturfreunde Prüm veranstalten am Samstag, 26. März, eine Irish-Pub-Night im Prümer Brauhaus. Dort spielt ab 20 Uhr die Band Rambling Rovers irische Folk-Musik. Seit nunmehr 30 Jahren streifen die musikalischen Vagabunden aus Trier in der deutschen Folkszene umher und haben ihre Songs und Melodien im Gepäck. Die Rovers entführen ihr Publikum mit ihren Jigs, Reels und Polkas in die alte Welt der rauchigen Pubs, der rauen Seefahrt und der irischen Liebeleien – ursprünglich und kraftvoll, einfach irisch. Vitalität, Fröhlichkeit, Spontaneität und instrumentelle Virtuosität vermitteln irisches Lebensgefühl, animieren zum Mitsingen und zum Tanzen. Foto: Martin Meyer