Unsere Vereine : Die Saubrenner boulen auf hohem Niveau

Die Wittlicher Saubrenner lassen die Kugeln fliegen. Der für den 18. April geplante Saisonstart musste jedoch abgesagt werden. Foto: Bouleclub Saubrenner Wittlich/PETER CASPERS

Wittlich Nach dem Gewinn der Meister­schaft in der Regionalliga Nord des Pétanqueverbands Rheinland-Pfalz ist der Boule­club Wittlich in die Rheinland-Pfalz-Liga aufgestiegen. Die Saison hätte am 18. April mit allen zehn Teams der Liga in Wittlich eröffnet werden sollen – der Start musste je­doch abgesagt werden.

(red) Die Partnerschaft der Wittlicher, mit der französischen Stadt Brunoy 1979 geschlossen, führte auch zu einer besonderen Beziehung zum Boulespielen. In Frankreich wurde schon im 13. Jahrhundert mit Holzkugeln Boule gespielt. Das Spiel wurde zwar 1369 von Karl V. verboten, weil er die Staatssicherheit gefährdet sah, da die Soldaten anstatt Bogenschießen in ihrer Freizeit lieber das Boulespiel betrieben. Das änderte sich aber schnell, als die berühmte Fakultät von Montpellier im 16. Jahrhundert den Wert des Spiels für die Gesundheit hervorhob – Boule wuchs zum Nationalsport Nummer eins.

Und so führte die Leidenschaft für das Boulespielen dazu, dass der eigene Boulekugel-Satz zum festen Bestandteil des Reisegepäcks der Gäste aus Brunoy gehörte. Danach wurde das gemeinsame Spiel im Wittlicher Stadtpark (unweit der Brückenmühle) schnell zu einem regelmäßigen Treff der Wittlicher. Mit der Zeit wuchs der Wunsch, sich sportlich mit anderen zu messen. So wurde 1997 der Bouleclub Saubrenner Wittlich gegründet. Nach dem Start in die offizielle Ligasaison des Pétanqueverbandes Rheinland-Pfalz gelang der ersten Mannschaft bald der Aufstieg in die Landesliga. Das war ein erster Schritt zu einer großen Erfolgsgeschichte.

Hintergrund Regeln und Varianten Gespielt wird zu zweit, zu viert oder zu sechst in zwei Mannschaften. Man nehme Stahlkugeln, die unterschiedlich gekennzeichnet sind und ein Gewicht von etwa 700 Gramm haben. Man markiere einen Kreis von 50 Zentimetern Durchmesser – den Abwurfkreis, von dem aus die Mitspieler die Boulekugeln werfen. Ein Spieler einer Mannschaft wirft die Zielkugel, das Cochonnet, etwa sechs bis zehn Meter weit vom Wurfkreis aus. Ein Spieler der beginnenden Mannschaft darf nun seine erste Kugel werfen. Ziel ist es dabei, diese Kugel möglichst nah an der Zielkugel zu platzieren. Anschließend ist ein Spieler der anderen Mannschaft am Zug. Dieser wirft nun seine Kugel wieder vom Wurfkreis aus und versucht dabei, die Kugel ebenfalls möglichst nah bei der Zielkugel anzulegen. Er kann auch versuchen, eine Kugel der gegnerischen Mannschaft wegzuschießen. Das heißt, die andere Kugel mit der eigenen zu treffen und dadurch deren eventuell besseren Platz frei zu machen. Am nächsten Zug ist immer die Mannschaft, deren Kugel am weitesten von der Zielkugel entfernt ist. Wer hat gewonnen? Haben beide Mannschaften alle ihre Kugeln geworfen, wird ausgezählt. Gezählt werden die Kugeln der Mannschaft, die näher an der Zielkugel liegen als die der gegnerischen Mannschaft (liegen beispielsweise zwei Kugeln einer Mannschaft nahe der Zielkugel, und die nächstgelegene gehört der gegnerischen Mannschaft, erhält die erste Mannschaft zwei Punkte) Nach einem solchen Durchgang beginnt das Spiel wieder von vorne, wobei die Siegermannschaft des letzten Durchgangs die Zielkugel werfen darf. Sobald eine Mannschaft insgesamt 13 Punkte erreicht hat, ist das Spiel zu Ende. Wie viele Durchgänge dafür benötigt werden, kann variieren. Die unterschiedlichen Spielvarianten Tête à Tête: zwei Einzelspieler mit jeweils drei Kugeln. Doublette: drei Mannschaften mit jeweils drei Spielern. Jeder Spieler hat drei Kugeln Triplette: zwei Mannschaften mit jeweils drei Spielern. Jeder Spieler hat zwei Kugeln.

Der Titel „Deutscher Meister im „Tête-à-Tête”, dem Einzelspiel, von Antony Caquelard im Jahr 2015 ist der größte Erfolg in der bisherigen Vereinsgeschichte. Nach der Landesmeisterschaft 2017 gelang nach der besten je in Deutschland gespielten Aufstiegsrunde in Düsseldorf (Siege gegen Dresden, Nürnberg, Berlin, Saarbrücken und Bremen) Antony Caquelard, Alfred Clüsserath, Michel Klein, Malik Faas, Annette Wehage, Lucas und Anthony Scarpino, David Monti und Jennifer Wagner der Aufstieg in die erste Bundesliga. Mehrfach qualifizierten sich die Wittlicher für die Teilnahme an Deutschen Meisterschaften und nahmen regelmäßig an nationalen wie internationalen Turnieren teil. Die Trophäen mehrfacher Landesmeister in den Einzelwettbewerben, den Zweier- und Dreier-Teams zieren das Vereinshaus der Saubrenner. Viermal wurden sie Landes-Pokalsieger Rheinland-Pfalz und zweimal Rheinland-Pfalz-Meister. 2011 entstand der Bouleplatz Wittlich neben dem Schwimmbad. Fast ausschließlich durch den ehrenamtlichen Einsatz der Vereinsmitglieder gebaut, wird er von vielen Gästen seither als einen der schönsten Plätze Deutschlands bezeichnet.

Am Spaßturnier dürfen alle Hobbyspieler ohne Lizenz teilnehmen. Die nächste Ausgabe ist für den 8. August geplant. Foto: Bouleclub Saubrener Wittlich/Peter Caspers

Das Aufstiegsteam in Düsseldorf in der Saison 2017/18 vlnr: Anthony Scarpino, David Monti, Lucas Scarpino, Anthony Caquelard, Annette Wehage, Alfred Clüsserath, Malik Faas, Michel Klein Foto: Bouleclub Saubrenner Wittlich/Michael Scheid

Der erste Vorsitzende Michael Scheid (Bildmitte, neben Bürgermeister Joachim Rodenkirch) begrüßt 2018 die Freunde aus der Partnerstadt Brunoy beim Treffen auf dem Bouleplatz in Wittlich. Der Mitbegründer der Partnerschaft mit dem Bouleclub „Pétanque du Sauvageon“ ist im Februar dieses Jahres nach langer schwerer Krankheit verstorben. Der regelmäßige Freundschaftsaustausch ist seit Vereinsgründung ein wichtiger Jahrestermin. In diesem Jahr reisen die Wittlicher vom 12. bis 14. Juni (unter Vorbehalt) in die 25 000-Einwohnerstadt 22 Kilometer südlich von Paris. Foto: Bouleclub Wittlich/Peter Caspers