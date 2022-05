Theater : Die Vergänglichkeit der Liebe und des Lebens

Trier „Der Rosenkavalier“ feiert Premiere im Theater Trier – Komödie in drei Aufzügen von Richard Strauss.

(red) Am Samstag, 14. Mai, findet um 18 Uhr die Premiere „Der Rosenkavalier“ in einer Inszenierung von Jean-Claude Berutti und unter der musikalischen Leitung von GMD Jochem Hochstenbach in deutscher Sprache mit Übertiteln im Großen Haus des Theaters Trier statt.

Die erfolgreiche Premiere des Rosenkavaliers am 26. Januar 1911 an der Dresdner Semperoper war eines der letzten großen Opernereignisse des Kaiserreichs, bevor das alte Europa im Ersten Weltkrieg unterging. Diese Umbruchstimmung, der Zerfall der Gesellschaft ist auch im Rosenkavalier spürbar, den eine melancholische Stimmung durchzieht. „Es ist mehr von der Vergangenheit in der Gegenwart, als man ahnt“, so Hofmannsthal. Das große Thema der Oper ist die Vergänglichkeit der Liebe und des Lebens, sie wird vor allem von der Feldmarschallin immer wieder angesprochen. Richard Strauss drückte dies in seinen aus den Fugen geratenen Walzern aus. Er wollte eine Art Mozart-Oper schreiben. Obwohl er sich an Mozart und der Wiener Klassik orientierte und sich dabei von der kraftvollen Modernität der Vorgängerwerke Salome und Elektra abwandte, schrieb er Musik auf der Höhe seiner Zeit.