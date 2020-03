Kunst : Die Vielfalt des Verborgenen

Daun Neue Bilder von Melanie Tilkov in der Galerie Augarde

Die Galerie Augarde in Daun zeigt die Ausstellung „Die Vielfalt des Verborgenen“ mit neuen Bildern von Melanie Tilkov. Die Eröffnung ist am Freitag, 13. März, um 19 Uhr. Melanie Tilkov, Jahrgang 1971, thematisiert in ihren meist weiblichen Porträts den Menschen nicht nur von außen. Ihre Malereien – teils realistisch, teils malerisch-auflösend kombiniert – erfassen den Augenblick des Glücks und dessen Vergänglichkeit. Die Künstlerin lebt und arbeitet freischaffend in Monheim am Rhein. Die Ausstellung ist bis 16. Mai dienstags bis freitags von 14.30 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 13.30 Uhr zu sehen.