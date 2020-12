Unsere Vereine : Die Vulkaneifel-Märchenbühne steckte Gina Rutkewitz an

Für die Familie Rutkewitz waren die Aufführung der Märchenbühne der Vulkaneifel kurz nach Weihnachten Tradition. Gina: „Die großen Schauspieler, die tollen Kostüme, das liebevoll ausgearbeitete Bühnenbild, alles das begeisterte mich.

2013, sie war 14, ging ihr Wunsch in Erfüllung. Bei „Schneewittchen“ durfte sie den Prinzen spielen. Und sie glänzte. Das war für sie der erste kleine Schritt zur Verwirklichung ihres immer stärker werdenden Traums, Schauspielerin zu werden. Bereits in der Grundschule war sie in der Musical-AG, so zum Beispiel beim „Dschungelbuch“, dabei. Nach „Schneewittchen“ gehörte sie jedes Jahr in Hasborn zum Ensemble. In der weiterführenden Schule engagierte sie sich in der Theater-AG.