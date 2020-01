Konzert : Dire Straits-Tribute-Band Brothers in Arms macht Station im Ducsaal

Freudenburg In die Welt der Dire Straits eintauchen kann das Publikum am Freitag, 21. Februar, beim Live-Konzert von Brothers in Arms im Ducsaal in Freudenburg.

39 Jahre Dire Straits und eine Bühnenabstinenz seit rund 23 Jahren gaben Anlass, den musikalischen Waffenbrüdern eine Art Renaissance zu verpassen. So war es naheliegend, dass sich für die im Jahr 2002 gegründete Formation Brothers in Arms eine Handvoll auserwählter Musiker fand, die es nicht nur verstehen, die Hits sondern auch den Geist und die Atmosphäre von Dire Straits live zu reproduzieren. Brothers in Arms stehen dem Original in nichts nach und versprechen ein beeindruckendes musikalisches Live-Erlebnis. Von Down to the Waterline, Sultans of Swings, Telegraph Road, Money For Nothing über Lady Writer bis hin zu Brothers in Arms fehlt keiner der legendären Hits. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 17 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.