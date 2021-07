Konzert : Dixie-Swing am Alten Bahnhof

Waxweiler Die Blue Swinging Dixies spielen jazzige Töne und eigenwillige Interpretationen.

(red) Beim Sommertreff am Alten Bahnhof in Waxweiler spielen am Mittwoch, 21.Juli, ab 19 Uhr die Blue Swinging Dixies jazzige Töne und eigenwillige Interpretationen. Die aus der Eifel stammenden Musiker Hans Binsfeld, Hans Hontheim, Martin Schuster, Mike Kempf, Valentin Bastgen und Hans Josef Thome unterhalten mit Spaß und guter Laune. Eine Weinprobe ist im Eintrittspreis von 14 Euro inbegriffen. Außerdem tanzen verschiedene Klassen des Beda-Instituts aus Bitburg. Karten gibt es in Waxweiler im Haus des Gastes und an der Tankstelle Schaus, per E-Mail an manfredwillmes@web.de oder unter Telefon 0160/96409603.