Rezept : Döppekooche, Schales oder Dibbelabbes

Zutaten:

Die rohen Kartoffeln, Karotten und Zwiebel reiben und in eine Schüssel geben. Anschließend das Ei, den Majoran, das Mehl und etwas Salz und Pfeffer je nach Geschmack beigeben. Den Speck etwas anbraten und der Masse untermischen. Die Petersilie kleinschneiden und ebenfalls hinzugeben. Alles mit den Händen vermischen und etwas kneten, damit das Mehl und die Stärke der Kartoffeln seine Wirkung entfalten können. Je nach Vorliebe kann etwas geriebene Muskatnuss hinzugegeben werden.

Das Gemisch dann in eine Auflaufform (besser: in eine gusseiserne Pfanne) geben und bei rund 180 Grad Ober- und Unterhitze für etwa eine Stunde in den Backofen geben. Wenn man es knus­priger mag, kann mit der Zeit auch bis hin zu anderthalb Stunden variiert werden. Nach Ablauf der Zeit den nun fertigen Dibbelabbes herausnehmen und mit etwas Apfelmus (Zubereitung siehe rechts) anrichten.