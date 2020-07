Musik : Domorganist gibt Konzert in Prüm

Josef Still Foto: Roswitha Kaster

Prüm (red) Domorganist Josef Still spielt am Sonntag, 5. Juli, um 17 Uhr in der Basilika St. Salvator, in Prüm. Auf dem Programm stehen zum 150. Geburtstag von Louis Vierne die 3. Sinfonie des französischen Komponisten sowie weitere Orgelwerke seiner Zeitgenossen aus Paris – Sergei Rachmaninoff, Charles-Marie Widor, Georg Schmitt und César Franck.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken