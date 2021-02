Karneval : Dompiraten unterstützen Eifelzoo und Eifelpark mit Livekonzert

Lünebach/Gondorf (red) Die Dompiraten kommen live ins Wohnzimmer und unterstützen mit ihrem Livekonzert den Eifelzoo in Lünebach und den Eifelpark Gondorf. Präsentiert wird die Veranstaltung von der Jungen Union im Eifelkreis Bitburg-Prüm und dem Landtagsabgeordneten Michael Ludwig.

Los geht es am Samstag, 13. Februar, um 20.11 Uhr live bei Facebook. Die Veranstaltung und der Link sind über die Facebook-Seite „Junge Union Eifelkreis“ zu erreichen. Der Zugang ist kostenlos. Während der Veranstaltung, gerne auch davor oder danach, können alle Zuhörer einen frei wählbaren Betrag überweisen, der zu 100 Prozent den beiden Tierparks zugute kommt. Die Zahlungen werden in Eintrittskarten investiert, diese werden an bedürftige Kinder im Eifelkreis verteilt. Die Dompiraten, verzichten zugunsten der Parks und Kinder auf ein Honorar. Foto: Archiv/Karl Höffler