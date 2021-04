Essen & Trinken : Dream-Team: Kartoffeln und Spargel

Klassisch oder modern: Weißer Spargel mit Kartoffeln, Sauce Hollandaise und Schinkenröllchen oder warmer Kartoffelsalat mit Erbsen und grünem Spargel.

(red) Ohne Kartoffeln macht die Spargelzeit nur halb so viel Spaß. Die weißen und grünen Stangen gibt es zwischen April und Juni. Sie werden parallel zu Frühkartoffeln aus der Erde geholt und haben zusammen mit Schinken und Sauce Hollandaise in diesem Klassiker der deutschen Küche zusammen gefunden.

• Die Kartoffeln waschen und bei Bedarf schälen und halbieren. Den Spargel schälen und circa einen Zentimeter vom unteren Ende abschneiden. Petersilie fein hacken oder Schnittlauch in Röllchen schneiden und zur Seite stellen.

• Die Kartoffeln in gesalzenem Wasser garkochen und den Spargel im Spargeltopf oder in einem möglichst großen Topf gar ziehen lassen.

• Die Butter in einem kleinen Topf oder in einer Schüssel in der Mikrowelle schmelzen lassen und bereitstellen. Einen weiteren Topf mit ein wenig Wasser füllen, bei mittlerer Hitze auf den Herd stellen und eine etwas größere Schüssel daraufsetzen. Der Topf sollte durch die Schüssel komplett abgedeckt sein.