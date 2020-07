Motor : E-Tech: Renault kann mehr als nur Zoe

TRER Die Besteller Clio, Captur und Mégane Grandtour gibt es jetzt als konventionelle und Plug-In-Hybride.

In puncto Elektromobilität hat der französische Autobauer Renault sich einen Namen auf deutschen Straßen gemacht. Der Kleinwagen Zoe ist der meistverkaufte reine Stromer hierzulande. Vor der Allianzschwester Nissan Leaf, BMW i3 oder anderen vergleichbaren Konkurrenten. Jetzt hat man sich in Paris die drei größten Volumenmodelle vorgenommen, nämlich den Kleinwagen Clio, das kleine SUV Captur und in der Kompaktklasse den Mégane und sie teilelektrifiziert.

65 000 Einheiten dieser drei Modellreihen wurden im vergangenen Jahr hierzulande verkauft. Eine ähnliche Zahl erwartet Renault für 2020. Etwa ein Fünftel davon soll in Zukunft teilelektrifiziert, also mit einem Hybridantrieb (Vollhybrid beim Clio, Plug-in-Hybrid bei Captur und Mégane) auf unsere Straßen rollen. Clio und Captur sind schon im Juli unterwegs zu den Händlern, der Mégane soll ab September ausgeliefert werden. Alle drei firmieren sie unter dem prägnanten Kürzel E-Tech.