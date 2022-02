Karneval : Eifel Karneval digital geht in die Verlängerung

Daun Großer Livestream am Samstag, 26. Februar, aus dem Kinopalast Vulkaneifel in Daun.

(red) Nach dem großen Erfolg im Vorjahr geht das Gemeinschaftsprojekt von 22 Karnevalsvereinen aus der Vulkaneifel in die Verlängerung. Da der „analoge“ Karneval in gewohnter Form dieses Jahr erneut nicht gefeiert werden kann, feiern die Eifeler Jecken auch 2022 digital. Am Karnevalssamstag, dem 26. Februar, wird es einen großen Livestream aus dem Kinopalast Vulkaneifel in Daun geben. Die derzeitigen Bestimmungen machen es sogar möglich, dass mehrere Zuschauer vor Ort anwesend sein werden, was insbesondere Udo Nöllen, neben Thomas Stolz einer der Moderatoren an diesem Abend freut: „Dass es am Karnevalssamstag traditionell eine Veranstaltung gibt, ist sehr wichtig. Umso schöner, dass dieses Jahr auch wieder in Präsenz Menschen dabei sein können“, sagt Udo Nöllen. Auch bei seinem Co-Moderator ist die Vorfreude groß: Wir wollen nicht nur das Kino rocken, sondern auch die Jecken vor den Bildschirmen begeistern. Wir wollen Karneval in und mit der Region feiern“, so Thomas Stolz. Die in Daun anwesenden Personen erfüllen alle die 2G-Regularien und sind darüber hinaus tagesaktuell getestet.